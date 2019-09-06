РКН напомнил соцсетям о "дне тишины" перед выборами и пригрозил ответственностью

Роскомнадзор призвал компании Google, Instagram, Facebook и YouTube принять меры по ограничению политической рекламы на своих площадках 7-8 сентября, в преддверии единого дня голосования.

«В противном случае Россия будет расценивать это как вмешательство в суверенные дела, а также как враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов в РФ», - пригрозили в РКН. В ведомстве заявили, что оставляют за собой «право на ответную реакцию».

8 сентября состоятся выборы в ряде регионов на разных уровнях. В Москве пройдут выборы депутатов Мосгордумы, в Петербурге – выборы губернаторов и депутатов муниципальных советов. По закону, 7 сентября – это «день тишины», в который запрещена политическая агитация.