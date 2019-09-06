Кандидаты платят по счетам

Предвыборная кампания в Петербурге подходит к концу и желающие стать мундепами предоставляют данные о том, во сколько им официально обошлись муниципальные выборы. ЗАКС.Ру изучил отчеты о поступлении и расходовании денег кандидатов в мундепы по состоянию на 26 августа и рассказывает, кто из участников потратил больше всех денег на кампанию.

В Петербурге каждый кандидат в муниципальные депутаты обязан открыть собственный избирательный счет, деньги которого пойдут исключительно на предвыборную кампанию. Финансировать кампанию могут сами участники выборов, обычные граждане, юрлица и партии. До 2019 года избирательный фонд одного кандидата мог составлять максимум 20 тысяч рублей. В мае этого года Законодательное собрание Петербурга увеличило размер фондов в 50 раз – до 1 млн рублей. За все время муниципальной кампании каждый избирком должен был опубликовать по три отчета о поступлении и расходовании средств кандидатов в мундепы. Последние сведения появились, опубликованные на сайте ГИКа, датированы 26 августа. На сайте Горизбиркома есть данные только по 52 муниципалитетам. Из опубликованных документов следует, что в этих округах лишь 36 кандидатов имели на избирательных счетах от 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей. И только 22 человека отчитались о суммах свыше 101 тысячи рублей на счете. Избирательные фонды остальных кандидатов 52 отчитавшихся муниципалитетов скромнее.

Командный зачет

Абсолютный рекордсмен по размеру избирательных фондов - МО «Морской». В сумме более 4,3 млн рублей на кампанию потратили 10 кандидатов в мундепы от «Единой России» и один самовыдвиженец. Среди них глава местной администрации Ирина Матяш, коммерческий директор пассажирского порта «Морской фасад» Алексей Панфилов, директор центра помощи семье и детям Валентина Кузнецова и другие. На счету каждого кандидата оказалась одинаковая сумма – 400 390 рублей.

Агитацию этих участников без упоминания «Единой России» избиратели, возможно, видели на улицах острова под брендом движения «Я люблю Васильевский», которое ранее СМИ относили к работе политтехнологов, связанных с бизнесменом Евгением Пригожиным.

Не многие кандидаты, которые проводят одну из самых дорогих муниципальных кампаний, согласились поговорить с ЗАКС.Ру и объяснить, откуда у них деньги на кампанию и на что они их тратили. Татьяна Кольцова отказалась общаться, сославшись на занятость. Её однопартиец Игорь Иванов сказал, что не знает, куда расходовал деньги. По словам Иванова, его избирательным счетом занимается финансовый управляющий, контактные данные которого он отказался сообщать.

Среди тех, кто согласился поговорить, оказались сотрудница проектного бюро «Рио» Юлия Ивасишина и предприниматель Григорий Беликов. Ивасишина рассказала, что деньги из избирательного счета ушли на газеты, карманные календари, визитки и листовки. По словам кандидатки, её муниципальную кампанию в «Морском» финансировала партия «Единая Россия».

- У нас взаимные договоренности. Я выдвигаюсь от партии, а партия, естественно, помогает с агитационными материалами и с предоставлением юристов. У нас было все через партию, - рассказала кандидатка.

Григорий Беликов объяснил одинаковые суммы на избирательных счетах 11 кандидатов тем, что в команде «слишком много состоятельных людей». По словам кандидата, он и еще один кандидат Арчилом Костаношвили заплатили за кампанию собственные деньги.

По словам кандидата, большая часть денег ушла на оплату агитаторов, которые раздавали листовки и рассказывали местным жителям об участниках выборов. Беликов также объяснил, что упоминания «Единой России» на агитации нет, чтобы оппозиционные соперники лишний раз не критиковали их кандидатов.

Кроме кандидатов-активистов «Я люблю Васильевский» в «Морском» на кампанию потратили в сравнении с выдвиженцами из других муниципалитетов большие суммы их конкуренты от оппозиции, активисты движения «Защитим остров Васильевский»: самовыдвиженки Ольга Галкина (205,6 тысяч рублей) и Наталья Камолинкова (197,6 тысяч рублей). На двоих они израсходовали более 300 тысяч рублей.

Галкина рассказала ЗАКС.Ру, что больше всего денег ушло на билборды, официальную рекламу в лифтах и подъездах. По словам участницы муниципальных выборов, деньги на кампанию - это личные средства команды «Защитим остров Васильевский».

Можно выделить также МО «Екатерингофский». В общей сложности на счетах десяти кандидатов от «Единой России» в этом округе аккумулировано 717,7 тысяч рублей. Правда, распределены они между представителями партии неравномерно. У главы округа Олега Смакотина, Ивана Бандурина, Ивана Братухина, Лилии Наумовой – по сто тысяч рублей. У Максима Каныгина – 103,2 тысячи. У Вероники Потаповой – 98 тысяч рублей. У Дмитрия Чернова и Максима Григорьева – по 50 тысяч рублей. При этом расходы у них у всех в отчетах указаны одинаковые – по 11,9 тысяч рублей. Еще двое единороссов выделяются на их фоне. Алексей Васильев в отчете указал только 12,9 тысяч, а Вера Иванова имела всего 3,6 тысячи рублей. Оба они уже потратили эти средства на предвыборную кампанию.

Команда «Единой России», баллотирующаяся в МО «Пискаревка» имеет более скромные, но все же выделяющиеся на общем фоне суммы на счетах. В общей сложности у 10 кандидатов партии в фондах 567,5 тысяч рублей. Пятеро отчитались о том, что на их счету по 64,4 тысячи, из них потрачено по 61,2 тысяче рублей. Еще у пятерых единороссов на кампанию выделено по 49,1 тысяче рублей, а потрачено 45,6 тысяч. По финансам конкуренцию в округе им составляет только представитель КПРФ Евгений Хаджаев. На его счету 82 тысячи рублей, из которых он потратил 73 тысячи. Хаджаев также зарегистрирован кандидатом в «Финляндском округе». Там бюджет его кампании составляет 102 тысячи рублей. О расходах на агитацию в этом МО в отчете информации нет. Щедрые взносы в избирательный фонд Евгения Хаджаева сделал строительная компания «Град строй», в которой он является гендиректором.

Личная касса

Наибольшая сумма среди кандидатов, судя по опубликованным отчетам, находится на избирательном счете у главы петербургского «Яблока» Екатерины Кузнецовой – 632,5 тысячи рублей. В документе от 26 августа указано, что она потратила только 27,5 тысяч. Правда, сама Кузнецова рассказала ЗАКС.Ру, что более 500 тысяч рублей она потратила на публикацию агитации в СМИ. Кандидатка не смогла назвать причину, почему эта информация не отражена в отчете ИКМО.

Кузнецова выдвигается в МО «Смольнинское». В целом, в этом округе кандидаты не скупятся на свою кампанию. Еще один зарегистрированный «яблочник» в этом МО Дмитрий Балтруков отчитался о 186,1 тысяче рублей на избирательном счете. В документе указано, что до 26 августа потратить он успел только 23,4 тысячи рублей. Самовыдвиженец Максим Бушко уже отдал за свою избирательную кампанию 130,6 тысяч рублей из имевшихся у него 132 тысяч.

У главы петербургского отделения «Партии Роста» Павла Швеца, который участвует в выборах в МО №72, на избирательном счете находится 200 тысяч рублей. По данным на 26 августа кандидат не потратил на кампанию ни рубля. Однако Швец рассказал ЗАКС.Ру, что он израсходовал все деньги на агитацию. Кандидат не знает, почему информации о расходах нет в отчете избиркома.

Кандидат от «Единой России» в МО «Юго-Запад» Олег Семенов, являющийся бренд-менеджером бизнес-клуба «Юнона» и действующим депутатом этого муниципалитета, имеет на своем избирательном счете 200 тысяч рублей. Потрачены из них 32,4 тысячи. На этапе выдвижения на Семенова жаловались депутату Госдумы Сергею Вострецову за то, что он вместе с двумя другими единороссами якобы пришел подавать документы под охраной вооруженных сотрудников ЧОП.

В Красном селе на фоне других кандидатов по сумме на избирательном счете сильно выделяется самовыдвиженец Игорь Лубашев. В его фонде 150 тысяч рублей. Из них он успел к 26 августа потратить 130,5 тысяч рублей. По данным Горизбиркома, он работает руководителем проектов по развитию в ООО "Специализированное ремонтно-наладочное управление". Предвыборные бюджеты остальных кандидатов в этом МО не превышают 32 тысячи рублей.

В МО «Владимирский округ» самый внушительный избирательный фонд оказался у «яблочника» Виталия Боваря – 124,2 тысячи рублей. В отчете указано, что он потратил на свою кампанию только 27,2 тысячи из этих средств.

Опрошенные участники муниципальных выборов рассказали, что больше всего денег пришлось потратить на агитацию: листовки, газеты и баннеры. Некоторые кандидаты заплатили большие суммы за агитационные публикации в СМИ. Среди непопулярных статей расходов – аренда помещений и зарплата агитаторам.

Елена Владыкина

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