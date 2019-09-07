"Молодогвардейцы" занялись уборкой образовательных учреждений

Молодежное подразделение "Единой России" под названием "Молодая гвардия" провело акцию в 15 школе на Васильевском острове. Акция представляла собой уборку в одном из классов и проходила под грифом "Добро в действии". Перспективные единороссы отмыли от грязи карнизы, окна и подоконники.

"Теперь ученики школы смогут находиться в свежеубранном и уютном кабинете", - говорится в сообщении начинающих политиков.

Говорится также о трудолюбии МГЕР в Московском районе: на его территории, в 80 детском саду, молодогвардейцы основательно убрались, использовав ведро с водой.

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