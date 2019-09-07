Пархоменко усомнился в информации о нападении на Памфилову

Факт ночного нападения на главу ЦИК Эллу Памфилову в ее загородном доме, о котором стало известно 8 сентября, подверг сомнению публицист Сергей Пархоменко. Его смущает то, что чиновница - единственный источник информации и что толком про инцидент ничего не понятно. В частности, радиоведущий указывает на такую странность в возбужденном уголовном деле, как отсутствие фоторобота.

"Что заставляет нас думать, что этот электрошокер действительно был, и что это не была какая-нибудь палка или авторучка или просто палец, которым он тыкал в Эллу Александровну, а что это был именно электрошокер? Кто кроме Эллы Александровны Памфиловой видел этот электрошокер? И почему Элла Александровна Памфилова говорит нам то одно, то другое?", - задался он еще одним вопросом.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 6 сентября в Подмосковье. Сообщалось, что использовавший электрошокер злоумышленник был в маске и скрылся сразу же после своей атаки на Памфилову. Вреда здоровью, который помешал бы ей работать на следующий день в обычном режиме, нападавший не нанес.