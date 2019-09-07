Красимир Врански пожаловался на телефонные угрозы

Ранее заявлявший о губернаторских амбициях городской активист Красимир Врански сигнализировал на своей странице "ВКонтакте" о том, что вечером 6 сентября получил звонок с угрозой физического насилия в свой адрес.

"Человек с фальшивым кавказским акцентом стал сыпать угрозы в мой адрес. Через 20 минут перезвонил. <...> В любом случае готовлю заявление в полицию", - написал общественный деятель.

Врански - основатель и глава движения "Красивый Петербург", занятого градозащитными проблемами.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.