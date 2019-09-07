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Новости

16:01

Яшину удалось выйти из спецприемника и не быть задержанным вновь

фото ЗакС политика Яшину удалось выйти из спецприемника и не быть задержанным вновь

После пятого подряд административного ареста на свободу вышел незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Илья Яшин, глава совета муниципальных депутатов "Красносельский". В местах лишения свободы он провел более 40 суток - за призывы к участию в несанкционированных акциях и организацию их же.

На судах Яшин занимал непримиримую позицию. На некоторых из них он требовал отвода судьи и отказывался реагировать на обращенные к нему речи, считая, что над ним с особым цинизмом издеваются, вновь и вновь задерживая у ворот спецприемника. На одном из заседаний он был занят демонстративным чтением романа Франца Кафки "Процесс".

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16:19    
Скоро эта мразь Яшин снова сядет на нары, что будет справедливо! Ждём с нетерпением!

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