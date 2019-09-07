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17:08

В рамках российско-украинского обмена заключенными Сенцов прибыл в Киев

фото ЗакС политика В рамках российско-украинского обмена заключенными Сенцов прибыл в Киев

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный российскими властями на 20 лет за якобы террористическую деятельность в Крыму, вернулся на родину. Это стало возможным благодаря договоренностям об обмене заключенных, которые установили Москва и Киев.

Стороны выдали друг другу по 35 арестантов. Среди них - такие известные личности, как Александр Кольченко, Станислав Клых, Николай Карпюк и Кирилл Вышинский.

Некоторую пикантность составляет выдача России Владимира Цемаха, по некоторым данным, причастному к сбитию "Боинга" в небе над Донбассом в июле 2014 года, в результате чего погибло 298 ни в чем не повинных граждан.

В 2018 году Сенцов в ямальской колонии держал голодовку, прославившую его на весь мир, в течение нескольких месяцев.

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21:13    
Путин сука испугался, что Украина Цемаха выдаст в Европу, понятно же что это русские сбили боинг! А теперь Путин ссыт, что будет ещё один скандал.

17:25    
Путин молодец, что категорически отверг все просьбы ООН, Международного морского трибунала по выдаче моряков, Сенцова и др., а ОБМЕНЯЛ(!!!!!!!!!!) на россиян и пророссийских граждан Украины из расчёта 35 на 35! Абсолютно правильное решение!

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