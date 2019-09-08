На выборах в Петербурге проводят опрос про арт-парк "Тучков Буян"

В Петербурге на избирательных участках жители города получают три бюллетеня: один для выбора губернатора, второй для избрания муниципальных депутатов и третий - о будущем арт-парке "Тучков Буян". Члены участковых избирательных комиссий просят жителей города выбрать один из вариантов того, что они хотели бы видеть в новом парке Тучков Буян. Для неофициальных бюллетеней есть отдельная урна.

Председатель УИК 2022 фи сообщила ЗАКС.Ру, что третье голосование - о тематическом наполнении парка - проводят по просьбе правительства города.

Напомним, строить новую зеленую зону начнут не раньше 2021 года. На территории арт-парка появятся театрально-выставочный комплекс, лекционный зал, лаборатории и мастерские, кинотеатр, галереи, рестораны и парковка. Ожидается, что большую часть земли займут зеленые насаждения.

Елена Владыкина

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