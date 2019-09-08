На выборы в Адмиралтейском районе и ВО согнали толпы военных и студентов

По сведениям петербургского штаба Алексея Навального, к помещению участковой избирательной комиссии №57, расположенной в Адмиралтейском районе, на голосование "пригнали" две толпы студентов, причем одна - учащиеся морского вуза. Попытавшейся заснять их сотруднице организации Анастасии Осиповой прибывшие с молодыми людьми граждане стали угрожать полицией.

Также, как передает MR-7, около двух тысяч военных-контрактников из Краснознаменного отряда подводного плавания получили "открепительные" по адресу своей части на Васильевском острове. По утверждению активистки Нэлли Вавилиной, им выдают бюллетени и для голосования за губернатора, и для выбора мундепа.

"У нас (УИК № 134 школа № 6 ул. Шевченко, дом 3) внезапно появился Краснознаменный отряд подводного плавания из 1900 человек, которые могут голосовать на муниципальных выборах. Теперь мы увидели это своими глазами", - поделилась Вавилина.

Она поведала также о локальных провокациях: по её словам, "пригожинские наблюдатели блокируют работу" её коллег по партии "Яблоко": "Отталкивают наших наблюдателей и пытаются завязать драку".

На место вызвали полицию.