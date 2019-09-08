Аккредитованного корреспондента "Новой газеты" не пустили в УИК без "направления из ЦИК"

Корреспондента «Новой газеты в Петербурге» Андрея Шведа отказались впустить в УИК №396 на улице Есенина, несмотря на аккредитацию Горизбиркома, сообщил ЗАКС.Ру шеф-редактор издания Серафим Романов.

Швед сообщил, что у него забрали паспорт и аккредитацию ГИК со словами «вам еще направление из ЦИК нужно». Что именно подразумевалось под этим документом, неясно. При этом, пока Швед ждал, когда ему отдадут документы, проверявшая их женщина повторяла: «Вы туда дальше не ходите, молодой человек, вы тут стойте».

Для работы журналиста на избирательном участке требуется аккредитация Горизбиркома, документ, удостоверяющий его личность или редакционное удостоверение.

Обновлено 10:43: в УИКе признали свою неправоту и впустили Шведа.