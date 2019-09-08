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10:32

Очевидцы: На выборах в МО "Гавань" проголосовали моряки из Ростовской и Пензенской областей

фото ЗакС политика Очевидцы: На выборах в МО "Гавань" проголосовали моряки из Ростовской и Пензенской областей

На избирательном участке 134 (МО «Гавань»,  Василеостровский район) продолжается голосование моряков. К участку они приходят и уходят строем. Кандидат от «Справедливой России» Артем Журавлев сообщил корреспонденту ЗАКС.Ру, что всего здесь должны проголосовать более 1950 человек. Это количество, по его словам, назвал председатель УИК.

Журавлев отметил, что видел в паспорте одного из таких избирателей, что тот прописан в Пензенской области. Другой кандидат-эсер Евгений Карлин заметил моряка с ростовской пропиской.

Член УИК с правом решающего голоса Вадим Наследов рассказал ЗАКС.Ру, что видел, как при выдаче бюллетеней член комиссии вообще не смотрел на страницу с пропиской моряка.

Корреспондент ЗАКС.Ру попытался выяснить у пяти избирателей в форме, срочники они или контрактники. Ни один из них общаться не захотел.

Сергей Еремеев

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