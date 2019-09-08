Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

10:35

Председатель ГИК Миненко назвал "фейком" сообщения об избиениях членов УИК

фото ЗакС политика Председатель ГИК Миненко назвал "фейком" сообщения об избиениях членов УИК

По сведениям руководителя Горизбиркома Виктора Миненко, получившая распространение информация о том, что на некоторых членов участковых избирательных комиссий были совершены утром нападения, - ложь, передает "Фонтанка".

"Сегодня в Петербурге открылись 1944 избирательных участка, работа идет в штатном режиме. Конечно, сейчас вбрасывается фейковая информация о том, что якобы кого-то избили, облили зеленкой", - уверен глава ГИК.

Отчего Миненко склонен считать эти сведения недостоверными, председатель петербургской комиссии сообщил, что данные "вопросы" относятся к компетенции полиции. "И есть информация о том, что по прибытии к зданию он сам упал, а потом пришел на участок и сказал, что его избили", - добавил Миненко, не уточнив, впрочем, о ком речь.

Замначальника петербургской полиции по охране общественного порядка Виктор Борисенко заявил, что правоохранительные органы разбираются в ситуации.

Напомним, сегодня с утра неизвестные побили члена УИК 1619 с правом решающего голоса Георгия Медвинского и облили зеленкой члена УИК 1614 (Петроградский район) с правом совещательного голоса Анну Шлейникову.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
16:45 Муниципал: Дацик пришёл "на разборки" в УИК 1809 в МО "Черная речка"

16:25 Эсеры известили о подкупах избирателей деньгами и наркотиками в Металлострое

16:15 На 16:00 явка на выборах губернатора Петербурга составила 16%

16:13 Муниципал: ИКМО "Екатерингофский" защищают ОМОН и Росгвардия

15:55 Наблюдатели зафиксировали вбросы в Пушкине и УИК 1615, 1635 и 1809

15:45 На УИКе в Купчино пытались ограничить перемещение СМИ и наблюдателей

15:40 "Голос" насчитал уже 190 нарушений на выборах в Петербурге

15:23 Наблюдатели на «Иже» столкнулись с «Ягуаром», помешав увезти бюллетени для надомного голосования

15:10 Члена УИК 1615 неизвестный чуть не отправил в нокаут

15:10 ВЦИОМ проводит опрос проголосовавших на выборах в Петербурге избирателей

15:04 Горизбирком о "потерявшихся" избирателях: Самое главное, что людям дают возможность проголосовать

15:03 Наблюдатель сообщил о вбросе бюллетеней в МО "Черная речка"

14:56 Муниципал: В МО "Народный" избирателям выдали бюллетени по другому округу

14:42 Муниципал: ИКМО «Академическое» забаррикадировалось и никого не впускает

14:25 Муниципал: Кандидаты в мундепы обратились в полицию из-за "социологов в зеленом" в МО "Морской"

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru