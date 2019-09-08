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10:46

Путин отдал свой голос на выборах депутатов Мосгордумы

фото ЗакС политика Путин отдал свой голос на выборах депутатов Мосгордумы

Владимир Путин поучаствовал в выборах депутатов Мосгордумы: свой голос глава государства отдал по месту прописки в избирательном округе №37 (столичные районы Гагаринский, Академический, Ломоносовский и часть района Проспект Вернадского).

После торжественной части церемонии он в течение минуты пообщался с журналистами, которые поинтересовались, знает ли президент кого-нибудь из списка кандидатов лично.

"В некоторых странах есть и 30, 50 и 100. Качество их работы от этого не меняется. Важно не сколько, важно - какого качества", - заявил Путин.

Напомним, в избирательном округе №37 в электоральном процессе не участвует кандидат от "Единой России". Там в списках числятся только три выдвиженца: действующий заместитель председателя Мосгордумы Николай Губенко, идущий от КПРФ; справоросс Александр Романович и либерал-демократ Юрий Максимов. "Ведомости" припомнили, что Путин не единожды направлял Губенко поздравительные телеграммы по разным поводам.

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