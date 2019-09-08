Как сообщил ЗАКС.Ру кандидат в муниципальные депутаты МО «Звездное» Никита Пятаев, секретарь УИК 1348 заглядывает в кабину для голосования к избирателям. По словам кандидата, секретарь никак не объяснила своё действие. После замечания избирателей, она перестала входит в кабину, добавил Пятаев.
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10:51
Секретарь УИК 1348 заходила в кабину с избирателями
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16:15 На 16:00 явка на выборах губернатора Петербурга составила 16%
16:13 Муниципал: ИКМО "Екатерингофский" защищают ОМОН и Росгвардия
15:55 Наблюдатели зафиксировали вбросы в Пушкине и УИК 1615, 1635 и 1809
15:45 На УИКе в Купчино пытались ограничить перемещение СМИ и наблюдателей
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15:23 Наблюдатели на «Иже» столкнулись с «Ягуаром», помешав увезти бюллетени для надомного голосования
15:10 Члена УИК 1615 неизвестный чуть не отправил в нокаут
15:10 ВЦИОМ проводит опрос проголосовавших на выборах в Петербурге избирателей
15:04 Горизбирком о "потерявшихся" избирателях: Самое главное, что людям дают возможность проголосовать
15:03 Наблюдатель сообщил о вбросе бюллетеней в МО "Черная речка"
14:56 Муниципал: В МО "Народный" избирателям выдали бюллетени по другому округу
14:42 Муниципал: ИКМО «Академическое» забаррикадировалось и никого не впускает
14:25 Муниципал: Кандидаты в мундепы обратились в полицию из-за "социологов в зеленом" в МО "Морской"
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Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru