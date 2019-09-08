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11:29

Глава УИК 1619 назвала сообщение об избиении ЧПРГ провокацией

фото ЗакС политика Глава УИК 1619 назвала сообщение об избиении ЧПРГ провокацией

Председатель УИК №1619 (Петроградский район) Ирина Яниковская сообщила ЗАКС.Ру, что в связи с жалобами члена комиссии с правом решающего голоса Георгия Медвинского о том, что его избили неизвестные, на участок была вызвана полиция. Глава УИКа считает, что заявления Медвинского являются провокацией.

- Он пришел, вроде вменяемый, рассказал все, мы ему посоветовали дать показания, но он остался на месте, - рассказала ЗАКС.Ру Яниковская. - После того, как он давал интервью, мы вызвали полицию, чтобы объяснили ему, что он должен дать показания. Чтоб он на нас все не скинул. И сейчас он дает показания, а потом он удалится вместе с полицией. Мы думаем усилить охрану на участке. Мы считаем, что это провокация, что хочет обвинить нас, что это мы сделали, избили его. 

Напомним, Медвинский ранее заявлял, что по пути на участок на него напали двое неизвестных. По его словам, его ударили несколько раз. 

Ранее сегодня, напомним, некая дама за "несговорчивость" облила зеленкой члена участковой избирательной комиссии 1614 (Петроградский район) с правом совещательного голоса Анну Шлейникову.

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