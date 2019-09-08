Кандидат в муниципальные депутаты МО «Екатерингофский» Александр Шуршев сообщил ЗАКС.Ру, что приходившие голосовать на УИК 57 курсанты общались с несколькими молодыми людьми в гражданской форме. Также и с теми, и с другими общались некие "кураторы", рассказал Шуршев.

Член ТИК 1 Алексей Одинг в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что проверил списки избирателей. По его словам, в УИК 57 проголосовало 56 курсантов. Ещё 16 человек от морского вуза не проголосовали, уточнил Одинг.

Ранее с УИК 67 штаб Навального сообщал, что на этот участок "согнали" две толпы студентов, причем одна - учащиеся морского вуза. В целом же, со многих городских избирательных участков поступает информация о голосовании военнослужащих. Причем в МО "Гавань" строем идут голосовать даже те курсанты, которые прописаны в Пензенской и Ростовской областях, то есть не имеющие возможности выбирать губернатора или муниципальных депутатов Петербурга.

София Саттарова

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.