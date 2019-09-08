"Эпидемию" надомного голосования обнаружили в УИК № 213

В избирательной комиссии № 213 наблюдатели зафиксировали большое число заявлений, которые подали избиратели для голосования дома. На 11:00 от петербуржцев получено более 120 заявлений на волеизъявление в домашних условиях, сообщает пресс-служба "Справедливой России".

В петербургском отделении партии сообщили, что членам избирательной комиссии с правом совещательного голоса от оппозиции мешают следить за процессом надомного голосования.

Добавим, с участковых избирательных комиссий во Фрунзенском районе на автомобилях увозят по несколько сотен бюллетеней в неизвестном направлении. Наблюдатели полагают, что листы забрали для надомного голосования: активисты опасаются, что таким образом голоса могут сфальсифицировать.