Экс-губернатор Петербурга Валентина Матвиенко поучаствовала в выборах нового главы города

Бывший губернатор Северной столицы, ныне - спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в выборах нового градоначальника, информирует телеканал "Санкт-Петербург".

Акт волеизъявления чиновницы состоялся на Таврической улице, 10.

"Считаю этот день очень важным, и хотелось бы, чтобы каждый петербуржец пришел и сделал свой выбор. Абсолютно убеждена, это не общие слова, что право участвовать в выборах, голосовать - это не только право, но и обязанность", - заявила в беседе с журналистами Матвиенко.

Все избирательные участки Петербурга открыты сегодня до 20:00.

Утром раньше намеченного времени на свой участок прибыл участник гонки, самовыдвиженец и врио Александр Беглов. Также в электоральном событии поучаствовала его соперница, эсерка Надежда Тихонова.

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