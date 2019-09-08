Шишкина сообщила о подкупах избирателей водкой и деньгами

Руководитель петербургского отделения "Справедливой России" Марина Шишкина известила, что, по сведениям, поступившим эсерам от очевидцев, в некоторых участках для голосования на Васильевском острове, а также в как минимум двух муниципалитетах избирателей могут различными образами подкупать - кому-то - наливая алкоголь, а кому-то - вручая от 1000 до 3000 рублей.

Шишкина настаивает, чтобы данную информацию как можно более оперативнее изучили правоохранители.

"Стоимость голосования в Санкт-Петербурге: на Васильевском острове – 100 граммов водки, в МО Оккервиль – 3000 рублей. С избирательных участков № 1493 и 1494 поступает информация о возможном подкупе избирателей в пользу одного из кандидатов на выборах высшего должностного лица. По имеющейся информации, речь идет о выплате избирателям по 3000 рублей за голос. В МО Юго-запад стоимость голоса в три раза ниже - 1000 рублей. Деньги выдают люди, сидящие в машинах, припаркованных рядом со школой № 293 Красносельского района. А на Васильевском острове, по свидетельству очевидцев, голос можно отдать по бартеру - за стопку горячительного", - рассказали эсеры.

В связи с описанным выше Шишкина обратилась с жалобой в ГИК с просьбой привлечь виновных к ответу.

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