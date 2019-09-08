Кандидаты в мундепы обратились в полицию из-за "социологов в зеленом" в МО "Морской"

Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский сообщил, что кандидаты в муниципальные депутаты обратился в полицию с заявлением на «социологов», дежурящих у избирательных участков в МО «Морской».

По мнению кандидатов, к людям в зеленых куртках, называющих себя социологами, подходят отдельные граждане и сообщают о результатах своего голосования. Заявители утверждают, что при «социологах» есть списки кандидатов от «Единой России» и списки неких лиц – возможно, тех, с кем заключались договоры на «агитацию». В заявлении указано, что при составлении таких договоров сразу выплачивается 1 тысяча рублей и затем еще 1,5 тысячи после голосования за «определенных кандидатов». Кандидаты в мундепы предположили, что таким образом ведется учет результатов подкупа избирателей.

О неких «социологах в зеленом» Вишневский сообщал ранее. По его словам, когда они уронили папку, из нее выпал список кандидатов от организации «Я люблю Васильевский» - это единороссы, которые скрывают свою принадлежность к партии. Корреспондент ЗАКС.Ру на вопрос «социолога» ответил, что проголосовал «за всю пятерку нашу», и пролистав списки, «социолог» отметил, что ему «не надо нигде отмечаться».

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