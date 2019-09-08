ИКМО «Академическое» забаррикадировалось и никого не впускает

ИКМО «Академическое» закрылось в здании и никого не впускает. Об этом ЗАКС.Ру сообщил кандидат в муниципальные депутаты и пресс-секретарь претендента на пост губернатора Михаила Амосова Вадим Сафонов.

По его словам, около входа в ИКМО стоят четыре охранника. Также у здания выставлены машины, чтобы никто не смог проехать, рассказал Сафонов. Он считает, что ИКМО готовится изменить итоговые данные по подсчету голосов в УИКах. При этом, сами члены прикреплённых к ИКМО УИКов находятся в замешательстве, отметил кандидат. Он добавил, что председатели УИКов не знают, куда везти бюллетени после подсчета голосов: в ИКМО или в ТИК.

Сафонов сообщил, что несколько кандидатов планируют приехать к ИКМО к 15:00 часам. Они намерены разобраться в сложившейся ситуации.

София Саттарова

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