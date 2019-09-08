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15:10

Члена УИК 1615 неизвестный чуть не отправил в нокаут

фото ЗакС политика Члена УИК 1615 неизвестный чуть не отправил в нокаут

Член участковой избирательной комиссии № 1615 Родион Поручиков сообщил о нападении на него: как пишет "Бумага", некто ударил мужчину прямо в помещении УИК.

Удар пришелся Поручикову по лицу: на место вызвали медиков, чтоб зафиксировать гематому.

Напомним, ранее член УИК 1619 Георгий Медвинский заявлял, что по пути на участок на него напали двое неизвестных. По его словам, его ударили несколько раз. 

Также сегодня некая дама за "несговорчивость" облила зеленкой члена участковой избирательной комиссии 1614 (Петроградский район) с правом совещательного голоса Анну Шлейникову.

Глава ГИК Виктор Миненко назвали данные заявления "фейком".


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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