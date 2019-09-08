Наблюдатели на «Иже» столкнулись с «Ягуаром», помешав увезти бюллетени для надомного голосования

На Бухарестской улице наблюдатели от кандидатов-самовыдвиженцев на муниципальных выборах на автомобиле «Иж» столкнулись с «Ягуаром», на котором пытались увезти бюллетени для надомного голосования, сообщил ЗАКС.Ру Павел Швец.

По его словам, бюллетени пытались увезли с УИК № 2148 на Малой Балканской улице. Наблюдатели бросились в погоню за «Ягуаром». По их словам, «Ягуар» резко затормозил, и «Иж» врезался в него сзади.

Один из кандидатов сообщил, что после этого наблюдателей заблокировал еще один автомобиль, к месту событий подъехали 15 «спортсменов». На место ДТП вызвали сотрудников ДПС.

Ранее Швец обратился в ЦИК с жалобой на надомное голосование во Фрунзенском районе. По его данным, с десятков участков там под этим предлогом увезли в общей сложности более тысячи бюллетеней.