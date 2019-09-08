На УИКе в Купчино пытались ограничить перемещение СМИ и наблюдателей

В участковой избирательной комиссии №2110 от представителей СМИ и наблюдателей пытаются требовать стоять в углу и не перемещаться по помещению для голосованию.

Двое молодых людей спортивного телосложения настаивают, что журналисты якобы могут находиться только в углу зала и вести съемку исключительно оттуда. По их словам, которые также подтвердил председатель комиссии, таково решение УИК. От наблюдателей тоже требуют, чтобы они не перемещались по залу, что мешает контролю над ходом голосования.

Аналогичные жалобы поступали из МО "Черная речка".