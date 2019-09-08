Эсеры известили о подкупах избирателей деньгами и наркотиками в Металлострое

Очевидцы поделились с наблюдающими за выборами представителями "Справедливой России", что заметили, как некие лица в МО "Поселок Металлострой", стоя на одной из центральных улиц, призывают к участию в выборах при помощи денег и запрещенных препаратов.

"Желающих продать волеизъявление за наличные (в основном, это пенсионеры) подвозят к участкам на автобусах. Также предметом торга, по имеющейся информации, являются психотропные вещества, которые неизвестные агитаторы предлагают обладателям местной регистрации из молодежи. Таких избирателей также доставляют на участки на транспорте", - сообщили эсеры.

Помимо прочего, наблюдатели предполагают, что участвовать в электоральном процессе в поселке могут не только его жители, а в том числе граждане, не имеющие там регистрации: справороссы отметили, что регистраторы УИК имитируют проверку паспортов и выдают бюллетени, не глядя на прописку избирателя.

Ранее эсеры рассказали, что, по имеющейся у них информации, избирателей на Васильевском острове могут подкупать водкой, а жителей Оккервиля - деньгами.