На Петроградке член УИК получил удар в солнечное сплетение за жалобу

Члена участковой избирательной комиссии № 1619 (Петроградский район) Василия Дьяченко ударил в солнечное сплетение другой член УИК, сообщил ЗАКС.Ру сотрудник петербургского штаба Алексея Навального.

По его словам, инцидент произошел после того, как Дьяченко написал жалобу на отсутствие нумерации в списках избирателей. В комиссию приехали полиция и скорая.

Председатель УИК № 1619 Ирина Яниковская рассказала ЗАКС.Ру, что никакой драки не было.

- Дьяченко ведет себя непозволительно, недостойно. Не то что недостойно, а как больной человек, - прокомментировала Яниковская.

От более подробных комментариев председатель УИК отказалась, сославшись на то, что занята составлением акта.

Напомним, утром 8 сентября другой член УИК № 1619 Георгий Медвединский пожаловался на то, что неизвестные несколько раз ударили его на улице. Яниковская назвала это заявление провокацией.