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8 сентября, 16:51

На Петроградке член УИК получил удар в солнечное сплетение за жалобу

фото ЗакС политика На Петроградке член УИК получил удар в солнечное сплетение за жалобу

Члена участковой избирательной комиссии № 1619 (Петроградский район) Василия Дьяченко ударил в солнечное сплетение другой член УИК, сообщил ЗАКС.Ру сотрудник петербургского штаба Алексея Навального.

По его словам, инцидент произошел после того, как Дьяченко написал жалобу на отсутствие нумерации в списках избирателей. В комиссию приехали полиция и скорая.

Председатель УИК № 1619 Ирина Яниковская рассказала ЗАКС.Ру, что никакой драки не было.

- Дьяченко ведет себя непозволительно, недостойно. Не то что недостойно, а как больной человек, - прокомментировала Яниковская.

От более подробных комментариев председатель УИК отказалась, сославшись на то, что занята составлением акта.  

Напомним, утром 8 сентября другой член УИК № 1619 Георгий Медвединский пожаловался на то, что неизвестные несколько раз ударили его на улице. Яниковская назвала это заявление провокацией.

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8 сентября, 23:00    
А как отчество этой Ирины Яниковской?  И девичья фамилия?

Страница 1-ая (всего: 1)
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