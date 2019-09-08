В УИК 218 решили не считать результаты надомного голосования

Участковая избирательная комиссия 218 Выборгского района решила признать недействительными результаты голосования на дому на своем участке, сообщила лидер «Справедливой России» в Петербурге Марина Шишкина.

В опубликованном ей решении УИК указано, что решение принято из-за «невыверенных данных» в списках. 200 бюллетеней были возвращены в избирком в полном объеме, говорится в документе.

Надомное голосование на выборах в Петербурге вызывает вопросы. Ранее глава петербургского отделения Партии роста Павел Швец обратился в ЦИК с жалобой на него во Фрунзенском районе. По его данным, с десятков участков там под этим предлогом увезли в общей сложности более тысячи бюллетеней.

Наблюдатели погнались на автомобилях за увозившими бюллетени. На Бухарестской улице они на автомобиле «Иж» врезались в «Ягуар», увозивший бюллетени с УИК 2148.

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