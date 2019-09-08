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Муниципал

8 сентября, 17:54

Покровская: У председателя УИК нет полномочий проверять списки избирателей-военнослужащих

фото ЗакС политика Покровская: У председателя УИК нет полномочий проверять списки избирателей-военнослужащих

Член Горизбиркома от партии “Яблоко” Ольга Покровская днем 8 сентября приезжала на участок № 2233 в МО “Смольнинское”, где массово голосовали курсанты Военного института Военной академии материально-технического обеспечения имени Хрулева. Кандидатов-“яблочников” возмутило, что в паспортах нескольких голосовавших не было петербургской прописки.

Председатель УИК № 2233 Василий Курмышов сообщил ЗАКС.Ру, что разобрался в ситуации и нарушения закона не увидел:

- Все голосовавшие - контрактники. На основании закона они имеют право голосовать и на губернаторских, и на муниципальных выборов. Почему нет? Они пять лет здесь живут. 

Покровская отметила, что к Курмышеву претензий у нее нет, но остаются вопросы к нормам закона.

- Сведения о военнослужащих, которые зарегистрированы на территории воинской части, приходят от начальника воинского подразделения. В случае УИК № 2233 - воинского училища, - прокомментировала ЗАКС.Ру Покровская. - У председателя УИК нет никаких полномочий. Проблема заключается в том, что про военных мы узнаем только от начальников воинских частей. Я ничего не хочу сказать о них плохого, но они не занимаются выборами. Это люди, которые занимаются совсем другими вопросами. У них может и не быть знаний по этой теме.

Член ГИК также отметила, что наблюдателю и представителю УИК невозможно понять, зарегистрирован тот или иной военнослужащий или курсант на территории воинской части, проверив паспорт избирателя.

- Мы обязаны верить тому, что напишет нам командир воинской части. Я считаю, что это неправильно. Выборы же всех касается, а не только военных, - добавила Покровская. - Какая может быть прозрачность, если члены избирательной комиссии ничего не могут проверить? А вдруг начальник ошибся.

Напомним, ранее массовое голосование моряков в МО “Гавань” возмутило кандидатов и члена УИК от “Справедливой России”. 

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8 сентября, 18:59    
Почему жидо-яблочные гадёныши и подпевалы миронова проснулись в день выборов ? Раньше они о нормах закона не знали ? Тогда какие же они членихи избиркомов ? Скорее, им надо подгадить и побаламутить.

8 сентября, 18:36    
Вообще есть много работающих людей, которые живут больше 5 лет без прописки. Они наверно должны иметь право голосовать по трудовой.

8 сентября, 18:03    
В петербурге куча рабочих. Давайте еще и они проголосуют. А почему нет?

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