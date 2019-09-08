Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

8 сентября, 18:01

Избиратель порвал бюллетень из-за "одних единороссов в списке"

фото ЗакС политика Избиратель порвал бюллетень из-за "одних единороссов в списке"

На избирательном участке 1810 (Приморский район) житель Петербурга порвал бюллетень после того, как посмотрел список претендентов в депутаты муниципального совета.

Мужчина рассказал ЗАКС.Ру, что порвал бюллетень из-за отсутствия выбора среди кандидатов. По его словам, по системе "Умное голосование" в выборах по его округу должны были участвовать три представителя "Справедливой России", но в бюллетене были только кандидаты от "Единой России".

УИК 1810 находится на территории МО "Черная речка". В этом муниципалитете зарегистрироваться удалось лишь четырем самовыдвиженцам, 20 кандидатам "Единой России" и двум "яблочникам", которых  партия  "Яблоко" пыталась отозвать из-за подозрений в контактах с городской администрацией. 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

0:10 На участке, где голосовал Беглов, победила оппозиция

8 сентября, 23:36 «Наблюдатели Петербурга»: Василеостровский район лидирует по нарушениям на выборах

8 сентября, 23:23 «Трэш» или «как обычно»? Подводим итоги дня голосования

8 сентября, 22:32 Заявление на надомное голосование подали около 100 тысяч петербуржцев

8 сентября, 22:18 Из УИКа на Черной речке выставили ЧПСГ

8 сентября, 21:36 К УИКам МО «Морские ворота» привели ОМОН и спортсменов

8 сентября, 20:54 Бюллетени по МО "Балканский" с боем внесли в избирательную комиссию после закрытия участка

8 сентября, 20:44 УИК 211 не принял около 90 заявлений на надомное голосование

8 сентября, 20:35 Макаров заявил о лидерстве «Единой России» через 17 минут после закрытия участков

8 сентября, 20:24 В списке избирателей в МО "Остров Декабристов" нашли умершего 18 лет назад человека

Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


8 сентября, 23:44   taty[цензура]   tatyanatbelyavchin1987632qt9@mail.ru
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---=-=-- https://nuts.cx/TKto

8 сентября, 19:01    
Разве клиенты Скворцова-Степанова имеют право голосовать ?

8 сентября, 18:33    
так надо спросить что с теми кандидатами, пусть допишут.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
0:10 Муниципал: На участке, где голосовал Беглов, победила оппозиция

8 сентября, 23:49 За последние два часа работы УИКов резко выросла явка

8 сентября, 23:47 Беглов занял третье место на одном из купчинских участков

8 сентября, 23:36 «Наблюдатели Петербурга»: Василеостровский район лидирует по нарушениям на выборах

8 сентября, 23:36 Председатель УИК 2038 уехал с бюллетенями губернаторских выборов   1

8 сентября, 23:28 Эсеры недовольны повторным подсчетом голосов на УИКах 1044 и 1036   2

8 сентября, 23:23 «Трэш» или «как обычно»? Подводим итоги дня голосования

8 сентября, 23:19 Беглов: Нам удалось не устраивать шоу   2

8 сентября, 22:47 Макаров: Не было влияющих на итоги выборов нарушений

8 сентября, 22:37 Явка на экстерриториальных участках "обогнала" городскую вдвое

8 сентября, 22:32 Заявление на надомное голосование подали около 100 тысяч петербуржцев

8 сентября, 22:31 УИК №220 не пускает наблюдателей смотреть за итогами голосования

8 сентября, 22:18 Из УИКа на Черной речке выставили ЧПСГ

8 сентября, 22:09 Экзит-поллы ВЦИОМ: Беглов побеждает в первом туре   2

8 сентября, 22:02 СМИ: На экстерриториальном участке под Псковом избили члена комиссии

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru