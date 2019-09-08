Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

8 сентября, 18:19

Петербургские единороссы высоко оценили явку на губернаторские выборы

фото ЗакС политика Петербургские единороссы высоко оценили явку на губернаторские выборы

Сразу несколько представителей “Единой России” прокомментировали ход выборов губернатора Петербурга и депутатов муниципальных советов. 

Вице-спикер городского Законодательного собрания Сергей Соловьев заявил, что голосование проходит организованно и спокойно, а также отметил высокую активность избирателей.

“Я сегодня посетил несколько избирательных комиссий в Центральном районе города. Все участки открылись вовремя, активность петербуржцев хорошая. Атмосфера на участках праздничная, люди в хорошем настроении, настроены благожелательно. Люди понимают, что сегодня делают вклад в будущее нашего города. Голосование проходит на высоком организационном уровне и способствует волеизъявлению граждан”, - передает слова Соловьева пресс-служба петербургского отделения партии.

Депутат Госдумы и член регионального политсовета Владимир Катенев тоже заметил, что на участке в Центральном районе, где он голосовал было многолюдно.

“Гражданская активность, неравнодушие к судьбе Санкт-Петербурга – это залог его дальнейшего стабильного развития и успешного решения задач”, - добавил Катенев. 

Ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Андрей Рудской отметил, что видел на участке, где голосовал, много молодежи, подчеркнули в пресс-службе петербургских единороссов.

Напомним, по состоянию на 16-00 явка на губернаторских и муниципальных выборах составила 16,26%.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

0:10 На участке, где голосовал Беглов, победила оппозиция

8 сентября, 23:36 «Наблюдатели Петербурга»: Василеостровский район лидирует по нарушениям на выборах

8 сентября, 23:23 «Трэш» или «как обычно»? Подводим итоги дня голосования

8 сентября, 22:32 Заявление на надомное голосование подали около 100 тысяч петербуржцев

8 сентября, 22:18 Из УИКа на Черной речке выставили ЧПСГ

8 сентября, 21:36 К УИКам МО «Морские ворота» привели ОМОН и спортсменов

8 сентября, 20:54 Бюллетени по МО "Балканский" с боем внесли в избирательную комиссию после закрытия участка

8 сентября, 20:44 УИК 211 не принял около 90 заявлений на надомное голосование

8 сентября, 20:35 Макаров заявил о лидерстве «Единой России» через 17 минут после закрытия участков

8 сентября, 20:24 В списке избирателей в МО "Остров Декабристов" нашли умершего 18 лет назад человека

Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
0:10 Муниципал: На участке, где голосовал Беглов, победила оппозиция

8 сентября, 23:49 За последние два часа работы УИКов резко выросла явка

8 сентября, 23:47 Беглов занял третье место на одном из купчинских участков

8 сентября, 23:36 «Наблюдатели Петербурга»: Василеостровский район лидирует по нарушениям на выборах

8 сентября, 23:36 Председатель УИК 2038 уехал с бюллетенями губернаторских выборов   1

8 сентября, 23:28 Эсеры недовольны повторным подсчетом голосов на УИКах 1044 и 1036   2

8 сентября, 23:23 «Трэш» или «как обычно»? Подводим итоги дня голосования

8 сентября, 23:19 Беглов: Нам удалось не устраивать шоу   2

8 сентября, 22:47 Макаров: Не было влияющих на итоги выборов нарушений

8 сентября, 22:37 Явка на экстерриториальных участках "обогнала" городскую вдвое

8 сентября, 22:32 Заявление на надомное голосование подали около 100 тысяч петербуржцев

8 сентября, 22:31 УИК №220 не пускает наблюдателей смотреть за итогами голосования

8 сентября, 22:18 Из УИКа на Черной речке выставили ЧПСГ

8 сентября, 22:09 Экзит-поллы ВЦИОМ: Беглов побеждает в первом туре   2

8 сентября, 22:02 СМИ: На экстерриториальном участке под Псковом избили члена комиссии

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru