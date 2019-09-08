В Москве задержали Илью Азара, Марию Алехину и других перед акцией в поддержку политзаключенных

На Тверской улице в Москве полицейские задержали журналистов Илью Азара, активистку Pussi Riot Марию Алехину и других на акции в поддержку политзаключенных, передает «МБХ медиа».

Кроме Азара и Алехиной, задержаны правозащитница Виктория Ивлева, журналист Максим Кондратьев, муниципальный депутат Виктор Котов, активисты Анастасия Хромова, Мария Черных, начальник предвыборного штаба фигуранта «московского дела» Егора Жукова Евгения Очарова.

Всего задержано более десяти человек. Их задержали до начала акция около рамок металлодетекторов, установленных на перекрытой Тверской улице в честь Дня города. Участники собирались выйти к мэрии в футболках с требованием освободить политзаключенных.