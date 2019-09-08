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8 сентября, 18:42

Суд отстранил от участия в комиссии ЧПРГ в УИК 635

фото ЗакС политика Суд отстранил от участия в комиссии ЧПРГ в УИК 635

Тимофея Городилова, члена УИК 635 (Кировский район) с правом решающего голоса, суд отстранил от работы в комиссии, сообщил он в Telegram. Основанием для этого якобы имевшие место с его стороны призывы портить бюллетени, квалифицированные как агитация на участке, что закон запрещает членам комиссий.

По его словам, процесс против него был неубедительным. По его мнению, истец (глава комиссии Роман Десятков и его "свидетели" давно между собой знакомы.

"Они путаются в показаниях и говорят сначала одно, потом другое", - заметил герой заседания.

Городилов настаивает на том, что вменяемая ему реплика не имела отношения к избирательным документам.

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