Члена УИКа застали собирающим голоса пенсионерок у подъезда дома в Кировском районе

Члена УИК № 781 застали подъезда одного из домов в Кировском районе, собирающим голоса у пенсионерок вне избирательного участка, сообщила ЗАКС.Ру кандидат в муниципальные депутаты от Партии роста Елена Кондрашова.

По ее словам, изначально она подумала, что этот мужчина – агитатор, однако рядом с ним стояла переносная урна для голосования. У него был список, по которому он выдавал бюллетени собравшимся женщинам на скамеечке у подъездом. На вопрос, что происходит, мужчина сказал, что это «бабушки решили здесь проголосовать».

В УИК узнали своего члена, добавила Кондрашова. По словам председателя УИК, пенсионерки сами попросили, чтобы член комиссии встретился с ними у подъезда.

Фото: Наблюдатели Петербурга

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