Глава ГИК пообещал разобраться с аномальным надомным голосованием

Виктор Миненко, председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии, заверил Центризбирком, что разберется со всеми подозрительными случаями надомного голосования в городе.

В день губернаторских и муниципальных выборов в Петербурге с разных районов поступали сообщения от наблюдателей и членов УИК о большом числе бюллетеней, якобы отправленных петербуржцам, не имеющим возможности самостоятельно явиться на избирательные участки. Более того, нередкими были жалобы, что наблюдателям препятствовали в желании отследить прозрачность надомного голосования.

Отчитываясь главе Центризбиркома Элле Памфиловой во время видеосвязи, Виктор Миненко сообщил, что на данный момент не располагает точными данными по всем сведениям о нарушениях при надомном голосовании. Однако, он пообещал разобраться со всем до 21:00. Миненко сообщил, что сотни якобы заявившихся на надомное голосование во Фрунзенском районе вызывают у него сомнения.

- Вряд ли эти числа соответствуют действительности. Если мы обнаружим, что там какие-то подложные мероприятия, то будем решать конкретно, - заявил глава ГИК.

Элла Памфилова в свою очередь рекомендовала ему не дожидаться, когда меры придется применять Центризбиркому.

- Берите инициативу в свои руки, не дожидайтесь нас. Нещадно отменяйте результаты, если требуется, - заявила она.

В ходе своего отчета Виктор Миненко неоднократно заявлял, что внимательно следит за ходом дня голосования в Петербурге, ознакомился с 90% информации СМИ о нарушениях и "сейчас ощущает своим телом, что такое работать в избирательной системе".

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