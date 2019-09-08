Наблюдателям штаба Навального спустили колеса машин Неизвестные спустили колеса двух машин, на котором мобильная группа наблюдателей штаба Навального в Петербурге собиралась поехать к УИКам в Купчино, сообщил ЗАКС.Ру фотокорреспондент Георгий Марков. По его словам, перед этим они объезжали УИКи в МО «Екатерингофское» несколькими группами. После этого наблюдатели заметили, что колесо машины у одной группы спущено, а у другой – пробито. Они попытались накачать пробитое колесо на заправке, но оно пропускало воздух. Ранее злоумышленники прокололи колеса автомобиля кандидата в муниципальные депутаты Ольги Галкиной.

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