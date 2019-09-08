Памфилова уверена, что на УИК 57 привезли не избирателей, а хор

Глава Центризбиркома Элла Памфилова вместе с председателем петербургского избиркома Виктором Миненко обсудила по видеосвязи ряд скандальных жалоб из Северной столице. Главы избирательных комиссий пришли ко мнению, что в большинстве случаев никаких скандалов не было.

Так, к примеру, случай с облитой зеленкой петербурженкой Анной Шлейниковой, как считают Памфилова и Миненко, хоть и печален, но не имеет ничего общего с избирательным процессом. По данным Горизбиркома и ЦИК Шлейникова не является членом УИК.

Не считают проблемой в избиркомах и случай с членом УИК 1619 Георгием Медвинским, который заявлял о нападении на него.

- Этот человек шел, сам упал, потом прибыл в УИК и начал говорить, что его кто-то пытался избить. Такого не было. Органы полиции разобрались без заявления. Не подтверждается. Люди начинают использовать эту кампанию в других целях, - заявил Виктор Миненко.

Ранее, глава УИК 1619 Ирина Яниковская заявила в беседе с ЗАКС.Ру, что заявление ее коллеги Медвинского является провакацией.

Миненко также раскритиковал одно из видео штаба Алексея Навального о вбросе на петербургском участке:

- Очень много фейковых мероприятий. Навальный выпускает видеоролик, в котором показывает вброс бюллетеней. Проверили, это участок не в нашем городе. Я прибыл на участок, он даже не похож на тот.

Элла Памфилова в свою очередь заявила, что "мало кто верит этим фейкам". С недоверием глава Центризбиркома относится и к заявлениям движения в защиту прав избирателей "Голос".

Информацию о том, что военные ходят голосовать на петербургские участки строем, Памфилова прокомментировала следующим образом: "Ну это законно, так и должно быть".

А случай с одного из участков Адмиралтейского района, где появилось видео, на котором люди организованно выходят из автобуса и идут в помещение для голосования. Памфилова заявила, что с этой ситуацией уже все ясно и информация о подвозе избирателей не подтвердилась. "Это хор приехал петь песни", - объяснила она.

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