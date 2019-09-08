Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

8 сентября, 19:43

Памфилова уверена, что на УИК 57 привезли не избирателей, а хор

фото ЗакС политика Памфилова уверена, что на УИК 57 привезли не избирателей, а хор

Глава Центризбиркома Элла Памфилова вместе с председателем петербургского избиркома Виктором Миненко обсудила по видеосвязи ряд скандальных жалоб из Северной столице. Главы избирательных комиссий пришли ко мнению, что в большинстве случаев никаких скандалов не было. 

Так, к примеру, случай с облитой зеленкой петербурженкой Анной Шлейниковой, как считают Памфилова и Миненко, хоть и печален, но не имеет ничего общего с избирательным процессом. По данным Горизбиркома и ЦИК Шлейникова не является членом УИК. 

Не считают проблемой в избиркомах и случай с членом УИК 1619 Георгием Медвинским, который заявлял о нападении на него. 

- Этот человек шел, сам упал, потом прибыл в УИК и начал говорить, что его кто-то пытался избить. Такого не было. Органы полиции разобрались без заявления. Не подтверждается.  Люди начинают использовать эту кампанию в других целях, - заявил Виктор Миненко.

Ранее, глава УИК 1619 Ирина Яниковская заявила в беседе с ЗАКС.Ру, что заявление ее коллеги Медвинского является провакацией. 

Миненко также раскритиковал одно из видео штаба Алексея Навального о вбросе на петербургском участке:

- Очень много фейковых мероприятий. Навальный выпускает видеоролик, в котором показывает вброс бюллетеней. Проверили, это участок не в нашем городе. Я прибыл на участок, он даже не похож на тот. 

Элла Памфилова в свою очередь заявила, что "мало кто верит этим фейкам". С недоверием глава Центризбиркома относится и к заявлениям движения в защиту прав избирателей "Голос". 

Информацию о том, что военные ходят голосовать на петербургские участки строем, Памфилова прокомментировала следующим образом: "Ну это законно, так и должно быть".

А случай с одного из участков Адмиралтейского района, где появилось видео, на котором люди организованно выходят из автобуса и идут в помещение для голосования. Памфилова заявила, что с этой ситуацией уже все ясно и информация о подвозе избирателей не подтвердилась. "Это хор приехал петь песни", - объяснила она. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
0:10 Муниципал: На участке, где голосовал Беглов, победила оппозиция

8 сентября, 23:49 За последние два часа работы УИКов резко выросла явка

8 сентября, 23:47 Беглов занял третье место на одном из купчинских участков

8 сентября, 23:36 «Наблюдатели Петербурга»: Василеостровский район лидирует по нарушениям на выборах

8 сентября, 23:36 Председатель УИК 2038 уехал с бюллетенями губернаторских выборов   1

8 сентября, 23:28 Эсеры недовольны повторным подсчетом голосов на УИКах 1044 и 1036   2

8 сентября, 23:23 «Трэш» или «как обычно»? Подводим итоги дня голосования

8 сентября, 23:19 Беглов: Нам удалось не устраивать шоу   2

8 сентября, 22:47 Макаров: Не было влияющих на итоги выборов нарушений

8 сентября, 22:37 Явка на экстерриториальных участках "обогнала" городскую вдвое

8 сентября, 22:32 Заявление на надомное голосование подали около 100 тысяч петербуржцев

8 сентября, 22:31 УИК №220 не пускает наблюдателей смотреть за итогами голосования

8 сентября, 22:18 Из УИКа на Черной речке выставили ЧПСГ

8 сентября, 22:09 Экзит-поллы ВЦИОМ: Беглов побеждает в первом туре   2

8 сентября, 22:02 СМИ: На экстерриториальном участке под Псковом избили члена комиссии

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru