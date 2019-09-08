Иван Голунов получил премию имени Анны Политковской

Журналист-расследователь издания "Медуза" Иван Голунов удостоился премии "Камертон", учрежденной в честь его коллеги Анны Политковской, которую убили в 2006 году. Премию, присуждаемую за профессиональное мужество, честность и человечность вручили в седьмой раз, сообщает "Новая газета".

Общенациональную известность журналист получил после того, как против него в июне возбудили уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков. Это событие вызвало серьезнейший общественный скандал и привело к акциям солидарности со спецкором "Медузы", поскольку он заявил, что наркотики полицейские ему подбросили. Спустя несколько дней за недоказанностью преступления уголовное дело против Голунова закрыли.