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Муниципал

8 сентября, 20:35

Макаров заявил о лидерстве «Единой России» через 17 минут после закрытия участков

фото ЗакС политика Макаров заявил о лидерстве «Единой России» через 17 минут после закрытия участков

Лидер петербургского отделения «Единой России», спикер ЗакСа Вячеслав Макаров вскоре после начала подсчета голосов избирателей заявил, что единороссы лидируют на муниципальных выборах в Петербурге.

Пресс-служба регионального отделения партии власти прислала пресс-релиз с цитатой Макарова в 20-17. При этом участковые избирательные комиссии закрылись в 20-00, после чего начался подсчет голосов.

Единороссы уточняют, что Макаров опирается на данные соцопросов, которые проводились более чем в 50 муниципальных образований города. Спикер ЗакСа также отметил, что выборы прошли «спокойно».

«Предвыборные эмоции ушли в прошлое. Сегодня я сам видел, как наши жители целыми семьями, с друзьями приходили на избирательные участки. Люди голосовали спокойно и уверенно. Они делали свой выбор «с холодной головой», - цитирует лидера регионального отделения «Единой России» пресс-служба.


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