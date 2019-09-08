УИК 211 не принял около 90 заявлений на надомное голосование

Участковая избирательная комиссия № 211 МО 15 отказалась принимать более 90 заявлений на надомное голосование. Глава УИК Людмила Рахлина рассказала ЗАКС.Ру, что в УИК незадолго до выборов 8 сентября поступило 96 заявлений на надомное голосование.

По словам Рахлиной, после проверки, примерно, 20 заявлений в участковой избирательной комиссии допустили, что "списки фейковые".

Рахлина также сообщила, что некоторые заявители не просили включать их ни в какой список для надомного голосования и говорили, что сами в состоянии дойти до участка. В итоге члены УИК решили вернуть заявления, поступившие за несколько дней до выборов, оставив в силе более 5 подтвержденных заявок на голосование на дому.