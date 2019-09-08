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8 сентября, 20:54

Бюллетени по МО "Балканский" с боем внесли в избирательную комиссию после закрытия участка

фото ЗакС политика Бюллетени по МО "Балканский" с боем внесли в избирательную комиссию после закрытия участка

Кандидатка в муниципальные депутаты Мария Новикова в МО "Балканский" зафиксировала на видео, как ящики для надомного голосования внесли в избирательную комиссию после 20:00. 

Несколько человек с ящиками для голосования, а также с бюллетенями в руках вошли в здание участка уже после официального закрытия. Кандидатка Новикова пыталась помешать им внести ящики, однако спортивного телосложения молодой человек буквально силой прорвался внутрь. Полицейские молча наблюдали за происходящим, как видно из опубликованной проектом "Объединенные демократы" записи, и не вмешивались. 

Документов или бейджей, обозначающих принадлежность спортсменов к избирательной комиссии, у принесших бюллетени не было. "Дома у меня документы", - произнес человек, грубо толкнувший пытавшегося ему помешать человека. 

Правоохранители в результате инцидента сказали лишь: "Пишите заявление, оно будет рассмотренно".

Аналогичная ситуация возникла в УИК 2137. После восьми вечера в комиссию попытались внести ящик и пакет с бюллетенями. 

 

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8 сентября, 23:43   taty[цензура]   tatyanatbelyavchin1987632qt9@mail.ru
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами.. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- https://nuts.cx/TKto

8 сентября, 22:52    
Хамьё. Недолго музыка играла. Всем дадим по заслугам.

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