К УИКам МО «Морские ворота» привели ОМОН и спортсменов

На выходе у находящихся в одном помещении участковых избирательных комиссий 590 и 591 (МО «Морские ворота») дежурят бойцы ОМОН, а внутри – несколько десятков наблюдателей спортивного телосложения, сообщил ЗАКС.Ру координатор проекта «Объединенные демократы» Андрей Пивоваров.

По его словам, наблюдатели-спортсмены не представляются, но Пивоваров подозревает, что они назначены кандидадатами от «Единой России».

- Я так понимаю, что план провластных кандидатов был – оцепить участок для подсчета, сделать так, чтобы наблюдатели не могли ознакомиться с бюллетенями. Это удалось сорвать. Здесь наши кандидаты, наблюдатели и есть представители прессы, - поделился координатор «Объединенных демократов».

К 21-30 подсчет голосов в УИК 590 и 591 так и не начался, добавил Пивоваров.

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