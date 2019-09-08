Кандидату на 465 УИК не дали присутствовать при подсчете голосов

Петербургские справедливороссы пишут о том, что их муниципального кандидата Романа Щукина выгнали с участка №465 (МО 21 Калининского района), не дав таким образом участвовать в наблюдении за процедурой подсчета голосов. Для того, чтобы его выпроводить, понадобилась помощь полиции.

Эсеры возмущены этим фактом, считая произошедшее вопиющим нарушением законодательства о выборах и напоминая о том, что выгнать кандидата можно только по решению суда.

Лидер городского филиала СР Марина Шишкина пожаловалась в Горизбирком и полицию. Она добивается привлечения к уголовной ответственности председателя комиссии Павла Новицкого.

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