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8 сентября, 22:02

СМИ: На экстерриториальном участке под Псковом избили члена комиссии

фото ЗакС политика СМИ: На экстерриториальном участке под Псковом избили члена комиссии

Семена Скобелева, который является членом УИК с правом совещательного голоса на одном из "дачных" участков в Псковской области, избили коллеги, пишет "МБХ Медиа" со ссылкой на члена организации "Голос" Владимира Жилинского.

Причиной послужили разногласия в том, как заполнять заявления на надомное голосование. Выразив протест против действий других членов УИК, Скобелев подвергся нападению.

После обработки 0,1 процента бюллетеней врио губернатора Александр Беглов набирал свыше 83 процентов.

Всего экстерриториальных участков для голосования в отдаленном регионе открылось 15.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
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