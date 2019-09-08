Экзит-поллы ВЦИОМ: Беглов побеждает в первом туре

Врио губернатора Александр Беглов на выборах нового городского руководителя набирает 56 процентов голосов избирателей, гласят данные экзит-поллов, опубликованные ВЦИОМ в социальных сетях. Михаилу Амосову доверили свой голос 21,4 процента респондентов, Надежде Тихоновой досталось 19 процентов голосов.

Примечательно, что почти половина опрошенных граждан - 44,9% - отказалать признаваться в своих политических предпочтениях по выходе с участков. Всего опросили свыше 59 тысяч участников выборов.

На выборах зафиксирована рекордно низкая для Петербурга явка - на участки пришло всего 23,3 процента избирателей.

Данные ЦИК после обработки 0,1 процента голосов показывали, что за Беглова проголосовало свыше 83 процентов горожан.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.