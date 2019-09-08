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8 сентября, 22:18

Из УИКа на Черной речке выставили ЧПСГ

фото ЗакС политика Из УИКа на Черной речке выставили ЧПСГ

Из участковой избирательной комиссии №1801 (Приморский район) вытолкали двух членов комиссии с правом совещательного голоса Михаила Лосева и Дмитрия Васильева.

Как рассказал ЗАКС.Ру Лосев, в помещении комиссии у него украли вещи. Он вызвал участкового. Кроме того, по его словам, на территории УИК с ним агрессивно вели себя наблюдатели, как он предполагает, от "Единой России". Лосева не допускали в столовую гимназии №116, где происходит подсчет голосов избирателей. Когда ЧПСГ пошел открывать дверь участковому, его просто вытолкали из помещения и заперли за ним дверь. 

- Меня насильно вывели в корридор. Я вызвал участкового из-за того, что полиция на участке бездействует и члены комиссии тоже. Меня вытолкали насильно, чуть ли не вынесли моего коллегу и закрыли дверь. Мы дали объяснение участковому и написали заявление. Он обещал, что завтра в дежурной часть мы получим номер КУСПа. А сейчас мы звоним представителю ЦИКа, - рассказал ЗАКС.Ру Михаил Лосев.

В соседний УИК 1802 не может попасть еще один член комиссии с правом совещательного голоса, бывший кандидат в мундепы "Черной речки" Павел Чупрунов. Как он рассказал ЗАКС.Ру, в УИКе ему сказали, что аннулировали его удостоверение ЧПСГ, так как он является кандидатом. Однако незадолго до 8 сентября, его регистрация была отменена и он не смог принять участие в выборах. 

Ранее в УИК №1801 наблюдатели зафиксировали вброс бюллетеней в урну, однако участковая избирательная комиссия отказалась признавать факт вброса.

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