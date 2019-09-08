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8 сентября, 22:32

Заявление на надомное голосование подали около 100 тысяч петербуржцев

фото ЗакС политика Заявление на надомное голосование подали около 100 тысяч петербуржцев

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин сообщил, что абсолютное большинство сегодняшних жалоб в ГИК поступило на муниципальные выборы. Соответствующее заявление он сделал в информационном центре Горизбиркома, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Точное количество жалоб Кузьмин не назвал. Он уточнил, что много обращений поступило из-за надомного голосования. По информации члена Горизбиркома, всего на надомное голосование подано около 100 тысяч заявлений. Кузьмин отметил, что из-за большого числа заявок члены УИК не могли оказывать большое внимание наблюдателям.

 ⁃ Был большой, напряженный фронт работы участковых комиссий. При надомном голосовании, учитывая состояние голосующих, требуется много времени. Члены УИК работали максимально оперативно, у них не было возможности опекать наблюдателей и объяснять им прописные истины, - заявил Кузнецов.

По его мнению, возможность контролировать надомное голосование получили те наблюдатели, кто действительно этого хотел. В целом выборы прошли с минимальным количеством нарушений, отметил член ГИК.

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