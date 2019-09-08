Беглов: Нам удалось не устраивать шоу

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что город в очередной раз подтвердил звание культурной столицы, а все кандидаты на пост градоначальника вели себя во время кампании достойно.

- Еще раз хочу порадоваться, что наш город подтвердил, что он является культурной столицей. Выборы прошли практически без нарушений. Всего шесть жалоб рассматривается. Нам удалось не устраивать какое-то шоу. Мы не критиковали друг друга, мы представляли свои программы. Все программы достойные. И будущему губернатору надо учитывать эти разработки, - рассказал Беглов на пресс-конференции в ТАСС.

Также врио губернатора ответил на замечание главы "ТАСС - Северо-Запад" Александра Потехина о своем усталом виде: "Настроение хорошее. Вид тоже хороший".

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