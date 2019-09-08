Эсеры недовольны повторным подсчетом голосов на УИКах 1044 и 1036

Члены УИКов 1044 и 1036 (МО "Ржевка", Красногвардейский район) инициировали пересчитать голоса вручную. В свою очередь, пресс-служба "Справедливой России" утверждает, что на обоих участках победили представители ее партии, и в связи с этим выражает протест против повторного подсчета.

Уже неоднократно жаловавшаяся на нарушения 8 сентября лидер петербургских эсеров Марина Шишкина снова обратилась в Горизбирком. Она настаивает на том, что решения о пересчете безосновательны и должны быть отменены, поскольку в ходе подсчета голосов КОИБами никто ни на что не жаловался.

Согласно экзит-поллам ВЦИОМ, врио губернатора Александр Беглов побеждает в первом туре.

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