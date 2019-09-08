«Трэш» или «как обычно»? Подводим итоги дня голосования

8 сентября в Петербурге одним запомнился аномальным надомным голосованием и «зелеными человечками» на Васильевском острове, другим - спокойствием на грани со скукой. Пока избирательные комиссии подсчитывают голоса, ЗАКС.Ру опросил представителей разных политических партий и движений, наблюдателей и члена Горизбиркома об итогах единого дня голосования в Северной столице.

Марина Шишкина, руководитель петербургского отделения «Справедливой России»:

- Поскольку досрочки в этот раз не было, мелкофеодальное царство пошло вразброс, кто во что горазд. Кто использовал технологию надомников, кто военных, кто устраивал спектакли с «обмороками». Честно уже давно никто не играет. Ложка дегтя колоссальная, и она будет экстраполирована на губернаторские выборы. Снижение явки – это пик огромной социальной усталости и неверие, что твой приход может что-то изменить. Конечно, людям кажется, что им не интересны эти выборы.

Виталий Милонов, депутат Госдумы, член регионального политического совета «Единой России»:

- Мне кажется снижение явки связано с меньшим недовольством петербуржцев. Петербуржцы не видят потребности в революции, они и не пошли. Не было острого оппозиционного запроса. В Петербурге обычно так – чем больше голосуют, тем меньше соглашаются с властью. С другой стороны, ложка дегтя – муниципальная кампания. Желание людей пойти на выборы охладила грязь, которую использовали некоторые участники этой кампании. Это не связано с выборами губернатора, связано со скандалищами, которые устраивали во время регистрации муниципальных кандидатов. Что касается происшествий во время дня голосования, я не хочу никого обелять, но я проехал по своему округу и таких вещей просто не слышал, они мне не попадались. Не исключаю, что в ряде районов были какие-то безумства, но они связаны исключительно с муниципальными выборами.

Юрий Ломакин, и.о. координатора петербургского отделения ЛДПР:

- У нас в основном данные о нарушениях поступают из Василеостровского, Адмиралтейского Кировского и Фрунзенского районов. А явка, на наш взгляд, была низкой, потому что кандидата от ЛДПР на выборы высшего должностного лица Санкт-Петербурга нет. Это еще и протестное высказывание в адрес врио губернатора Беглова. Люди в знак протеста взяли и не пришли.

Андрей Пивоваров, координатор проекта «Объединенные демократы», исполнительный директор «Открытой России»:

- Фальсификации, на мой взгляд, превысили 2014 год. Если в 2014 году мы видели досрочное голосование, то здесь наши оппоненты из партии власти отрывались на полную. Уже с утра были проблемы с надомным голосованием. Был и подкуп, как например, на Васильевском острове и в «Смольнинском», где контракт стоил 1500 рублей и люди голосовали за деньги. Были «газельки», которые катались и голосовали на разных участках. Я ожидаю, что будут большие фальсификации на пути из УИК.

Максим Резник, член фракции Партии Роста в Законодательном собрании Петербурга:

- Процесс трэшевый. Спецоперация по внедрению, как я уже говорил. Трэш везде был, особенно там, где выдвигались сильные команды от оппозиции. Подкуп, угрозы, прокалывание шин, обливание зеленкой. Вся эта мерзость варьировалась в зависимости от района, с той лишь разницей, кто этим занимался. Но все это на выборы похоже было очень мало. То, что три четверти избирателей на выборы не пришли – тревожный сигнал. Это говорит о том, что народ отчуждается от государства. Можно предположить, что все эти три четверти все устраивает, но мне кажется, что она посылает всех в одно место. Посылает всех участников процесса. Раз оппозиция не смогла до них достучаться, я и к себе это отношу.

Дмитрий Краснянский, член Горизбиркома с правом решающего голоса:

- Выборов без нарушений не бывает. Я уверен, что какие-нибудь и у нас найдутся, но таких нарушений, которые могли бы поставить под сомнение результаты голосования, не было. До этого все говорили, что большинство фальсификаций случится на экстерриториальных участках, что там нарисуют за определенного кандидата чуть ли не полмиллиона голосов. Случилось такое? Не случилось. Стали говорить, что у нас [нарушения] на надомном [голосовании]. Давайте посмотрим… Если мы такие нарушения увидим в том числе на надомном голосовании, мы поставим под сомнение эти результаты. Ничего не мешает УИКам признать недействительными бюллетени, полученные в ходе надомного голосования. Я не могу говорить, что действительно нигде не было вбросов. То, что они возможны - да, они возможны. Я не отрицаю, что такое может быть, но мы каждый случай проверим, и здесь без уголовок не обойдется

Ольга Ходунова, депутат Законодательного собрания Петербурга, первый секретарь горкома КПРФ:

- Безусловно, административный ресурс был включен. А низкая явка свидетельствует о снижении доверия к избирательному процессу. Мы столкнулись с препятствиями на муниципальных выборах – невозможность найти помещения ИКМО, невозможность в них зайти – безусловно, все это подрывает доверие и отражается в том числе и на явке. Нужно убирать муниципальный фильтр как инструмент административного давления. Безусловно, нужно, чтобы действующий губернатор, если он идет на выборы, брал отпуск [на предвыборный период], чтобы средства массовой информации в полном объеме не работали на врио.

Алена Булгакова, руководитель исполнительного комитета движения «Корпус «За чистые выборы»:

- Определенно, мы видим сегодня конкуренцию в электоральном поле. Работа, которая была проведена общественными наблюдателями, корпусом «За чистые выборы», благодаря технической поддержке «Независимого общественного мониторинга», доказала свою состоятельность. Данный ресурс помогает оптимизировать механизмы, позволяющие консолидировать на своей площадке всю информацию, которая находится в свободном доступе, и взвешенно подходить к оценке тех или иных событий.

Красимир Врански, руководитель пресс-центра «Наблюдатели Петербурга», основатель движения «Красивый Петербург»:

- Выборы – как обычно. Опять с нарушениями. Беглов, имея все ресурсы света, при этом не смог выиграть без подтасовок и фальсификаций, всех этих неприятных историй. Это исключительно вина Беглова. Вся ответственность за этот провал и фальсификации на нем. Я очень удивился крайне низкой явке на выборы. Просто бегловская кампания убила все. Она выжженное поле после себя оставила. Из каждого утюга торчит Беглов со своей какой-то темой. Это так приелось, что люди на выборах даже не хотели видеть его фамилию и физиономию.

Андрей Анохин, депутат Законодательного собрания, член регионального политического совета «Единой России»:

- С утра нахожусь в Приморском районе. Очень было радостно, что люди приходили [на избирательные участки] с желанием отдать голос за Александра Дмитриевича Беглова. Многих людей я знаю с 2011 года, они раньше не отличались провластными взглядами, некоторые, например, за коммунистов голосовали в свое время. Теперь они шли голосовать за Александра Дмитриевича Беглова, потому что он реально ассоциируется с человеком, который наведет порядок в Санкт-Петербурге. [Людей пришло меньше], потому что все-таки есть специфика того, что губернаторские выборы в осенний период отличаются определенной явкой. Это раз. Во-вторых, мы должны понимать, что Бортко предал коммунистов. Часть коммунистов не пришла. На мой взгляд, пришли только коммунисты, которые отдали голоса за Александра Дмитриевича Беглова. И самое важное, что мы видим очень большую смертность пожилых людей, которые исторически ходили и голосовали. Поколение уходит. На участки идет средний возраст - 30-40 лет. Я считаю, что для такого нового подхода к выборам это очень большая явка.

Сергей Еремеев, Елена Владыкина

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