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8 сентября, 23:36

«Наблюдатели Петербурга»: Василеостровский район лидирует по нарушениям на выборах

фото ЗакС политика «Наблюдатели Петербурга»: Василеостровский район лидирует по нарушениям на выборах

Общественная организация «Наблюдатели Петербурга» подвела итоги по обращениям в ее чатбот в единый день голосования.

Чаще всего – более 120 раз – обращались из Василеостровского района. Там, напомним, заметили попытку подкупа голосовавших под видом соцопроса, нашли мертвого человека в списке избирателей, проткнули колеса автомобиля кандидату и столкнулись с сотнями голосующих моряков из других регионов, напоминающих срочников.

Также более 100 сообщений пришло из Калининского района, где, например, забаррикадировались члены ИКМО «Академическое».

Реже всего обращались из Курортного района.

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В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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